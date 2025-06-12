На Ближнем Востоке есть угроза масштабного конфликта - Трамп
20:43 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза масштабного конфликта с участием Израиля и Ирана возникла на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.
«Послушайте, есть угроза масштабного конфликта», — сказал он, комментируя публикации в американской печати о возможности применения Израилем военной силы против Ирана.
«У нас много американцев в этом регионе. И я сказал, что нам нужно велеть им выехать, поскольку что-то может произойти. Вскоре», — отметил глава вашингтонской администрации.
«И я не хочу быть тем, кто не предупредил, а ракеты летят в их здания. Это возможно. Поэтому я должен был это сделать. У меня был выбор: делать это или не делать — у этого есть свои минусы, но есть и плюсы. Например, вы спасете много жизней, если это случится. Надеюсь, этого не случится», — добавил глава государства.
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