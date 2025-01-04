Невозможно доказать искусственное происхождение коронавируса - академик РАН

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доказать искусственное происхождение коронавируса пока нельзя, так как нет необходимых знаний и технологий. В основе всех теорий сегодня могут лежать только догадки, рассказал ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.



Ранее группа членов палаты представителей Конгресса США опубликовала доклад с версией распространения COVID-19, согласно которой заболевание начало распространяться из-за инцидента в лаборатории в китайском Ухане. С вирусом якобы проводили исследования по «добавлению ему свойств». Утверждается, что у вируса есть биологические особенности, которые не наблюдаются в природе.



«Можно разглагольствовать на эту тему. Буквально неделю назад Конгресс США опубликовал официальный доклад. Была создана комиссия, которая 2 года работала и опубликовала огромный, примерно на 500 страниц, подробный отчет, где высказывается предположение, что не исключается возможность искусственного вмешательства. Но чтобы они там не писали, доказать это невозможно. Потому что на уровне генетики мы еще не научились так тонко разбираться», — сказал Онищенко.





