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НОВОСТИ

В Молдавии электроэнергия и отопление жилья подорожали примерно на 40-70%

13:05 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении в Молдавии тарифов на отопление и электроэнергию вступило в силу после его обнародования в «Официальном вестнике» (Monitor Oficial).

Так, для бытовых потребителей центральных и южных районов страны, которых обслуживает компания Premier Energy, электроэнергия подорожала на 75%, до 4,10 лея за 1 кВт-ч ($0,22). Обслуживающая потребителей севера страны Furnizarea Energiei Electrice Nord увеличивает тариф на 65%, до 4,68 лея за 1 кВт-ч ($0,25).

Также подорожало централизованное отопление. В Кишиневе его стоимость увеличилась на 38%, до 2 510 лей за гКал (около $139), на севере страны — на 17%, до 2 126 леев ($118), а на юге — на 12%, до 3 222 леев ($179).

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