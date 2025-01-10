ЕС перечислил Украине 3 млрд евро в виде очередного транша кредита от G7 — ЕК
13:20 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС перечислил Украине 3 млрд евро в виде очередного транша кредита от Группы семи (G7) под доходы от реинвестирования замороженных активов РФ, написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы предоставили Украине 3 млрд евро в виде первого транша европейской части кредита G7», — написала она.
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