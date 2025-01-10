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НОВОСТИ

РФ сохраняет свою неоднократно озвученную позицию по Украине — Песков

14:12 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция России по урегулированию украинского конфликта хорошо известна и сохраняется, она была неоднократно озвучена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Переговорные позиции России, они хорошо всем известны. В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно четка, ее неоднократно излагал президент, она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле», — сказал представитель Кремля.

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