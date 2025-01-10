РФ действовала рационально, не вмешиваясь в процесс смены власти в Сирии — Фидан

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал политику России в ходе смены власти в Сирии рациональной. Об этом он сказал на встрече с представителями СМИ в Стамбуле, на которой присутствовал корреспондент ТАСС.

«Россия приняла свои решения. В итоге, как мы видим, она пришла к выводу, что поддержка [экс-президента Сирии] Башара Асада больше не приносит никакой пользы ни России, ни региону. Я предполагаю, что они убедились в этом уже давно. Думаю, что после захвата Алеппо были некоторые угрозы. У русских был военный потенциал для ответа, и они могли бы использовать его. Но они решили этого не делать. У нас были интенсивные контакты по этому вопросу. Скажу честно, они действовали как рациональный игрок», — сказал Фидан.

Он добавил, что РФ «не вмешивалась во время падения Дамаска», а «революционные силы обеспечили безопасное возвращение российских войск и не атаковали их базы».

Относительно перспектив присутствия военных баз РФ в Сирии глава МИД Турции напомнил, что ранее глава новой администрации Сирии Ахмед аш-Шараа уже высказывался на этот счет, дав понять, что судьба баз будет решаться в рамках переговоров. «Я думаю, что этот вопрос будет решен в зависимости от переговорного процесса, который новая администрация Сирии проведет с Россией. Какие будут договоренности, мы все увидим позже. Но мы также видели и то, что российские самолеты и корабли в значительной степени покинули свои базы в Сирии», — сказал Фидан.