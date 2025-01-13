Французские военные раскрыли данные о базе атомных подлодок через фитнес-приложение — СМИ
17:12 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служащие военно-морских сил Франции случайно раскрыли секретные данные о дежурстве атомных субмарин со стратегическим ядерным вооружением, используя фитнес-приложение Strava. Об этом сообщает газета Le Monde.
В частности, открытые данные, которые военные публиковали через приложение, в том числе через описание записей тренировок, позволяли узнать распорядок работы военной базы на острове Иль-Лонг в гавани Бреста на западе Франции, а также позволяли вычислить график дежурств атомных подлодок, на которых они служат. При этом большинство из них подписывались своими именами и оставляли профиль открытым для просмотра всеми желающими.
Так, маршруты пробежек вдоль закрытого пирса позволяли определить места швартовки подводных лодок, тогда как отсутствие активности в строго определенные промежутки времени позволяет вычислить время боевого дежурства конкретной подлодки, на которой служит военный. Об этом говорят и косвенные признаки: так один из матросов, оправдываясь за отсутствие публикаций, написал, что «тяжело восстанавливаться после более чем двух с половиной месяцев в ящике», сопроводив послание эмодзи с изображением маски для ныряния и пузырьков.
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