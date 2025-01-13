Генсек НАТО: Сейчас Украина не может вести переговоры с позиции силы

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в настоящее время не в состоянии вести переговоры с Россией «с позиции силы». Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

«В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», — сказал он.