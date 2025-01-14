ВСУ в скором времени будет отрезан путь отступления из Купянска и пригорода — Ганчев
14:12 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска разбивают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Купянска Харьковской области и создают плацдарм для дальнейшего продвижения. В скором времени ВСУ могут быть отрезаны пути отступления из города и его окрестностей, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Ранее Ганчев сообщал, что ВС РФ форсировали Оскол и взяли под контроль Калиново — населенный пункт, который открывает армии России дорогу на Купянск с севера.
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