Семь американских компаний попали под санкции Китая

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство коммерции КНР добавило семь американских предприятий в список ненадежных организаций за продажу вооружений Тайваню.

«Несмотря на решительный протест Китая, семь американских компаний участвовали в продаже вооружений Тайваню и осуществляли так называемое военное и техническое сотрудничество, нанося серьезный ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая», — говорится в заявлении ведомства.