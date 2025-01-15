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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 220 военных и 2 танка

14:12 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины на курском направлении за минувшие сутки потеряли более 220 военных, уничтожено два танка и пять бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномета», — сообщили в российском военном ведомстве, отметив, что было отражено две контратаки противника за сутки.

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