Магистральный кабель был поврежден на участке в Татарстане, что привело к проблемам с доступом в Интернет

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к проблемам с доступом в интернет приблизительно у 3,8 млн пользователей, произошло во время земляных работ. Об этом ТАСС сообщили в Минцифре Татарстана.

«При проведении земляных работ сторонней организацией был поврежден кабель „Ростелекома“. Ведутся восстановительные работы», — сказали в министерстве.

Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что ориентировочные сроки устранения — 21:00 по московскому времени.