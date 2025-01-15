Магистральный кабель был поврежден на участке в Татарстане, что привело к проблемам с доступом в Интернет
18:35 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к проблемам с доступом в интернет приблизительно у 3,8 млн пользователей, произошло во время земляных работ. Об этом ТАСС сообщили в Минцифре Татарстана.
«При проведении земляных работ сторонней организацией был поврежден кабель „Ростелекома“. Ведутся восстановительные работы», — сказали в министерстве.
Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что ориентировочные сроки устранения — 21:00 по московскому времени.
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