Два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Воронежской области

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки единиц техники и два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — написал он.