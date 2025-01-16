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Два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Воронежской области

09:05 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки единиц техники и два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — написал он.

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