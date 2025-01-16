Военные НАТО не готовы участвовать в боях на Украине — глава МИД Латвии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные стран НАТО не готовы участвовать в боевых действиях на Украине, подход альянса заключается в оказании Киеву поддержки. С таким утверждением выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

«В настоящее время НАТО не готова вступать в войну, потому что четкая концепция заключается в поддержке самообороны Украины, каждый предоставляет необходимое, и никто не хочет участвовать в войне, воевать», — сказала она в интервью украинскому изданию The Kyiv Independent.

По словам Браже, возможное присутствие войск ЕС на Украине приведет к эскалации для избегающей ее Европы.