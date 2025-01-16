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Два человека погибли при нападении ученика с ножом на гимназию в Словакии

17:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли, один находится в критическом состоянии в результате нападения ученика с ножом на гимназию в населенном пункте Спишска-Стара-Вес на востоке Словакии. Об этом сообщил портал Teraz.

По данным медицинских служб, есть и другие раненые, но их число неизвестно. На месте происшествия дежурят несколько бригад скорой помощи.

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