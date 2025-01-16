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НАТО направит «со скоростью света» первые корабли для «Балтийского дозора» - командование

21:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая миссия НАТО Baltic Sentry («Балтийский дозор») по охране критической энергетической инфраструктуры на Балтике начнет работать за менее чем две недели. Об этом заявил главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье на пресс-конференции по итогам заседания начальников генштабов альянса в Брюсселе.

«Центральное командование НАТО направит со скоростью света первые корабли [для этой миссии]. Я ожидаю, что это произойдет менее чем за две недели», — сказал он. По его словам, эта миссия — новый формат работы НАТО, который однако ранее был использован и тестирован США.

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