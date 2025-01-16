Скончался знаменитый американский режиссер Дэвид Линч

21:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитый американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный в том числе как создатель сериала «Твин Пикс», умер на 79-м году жизни, сообщила его семья.

«С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о том, что ушел из жизни Дэвид Линч», — говорится в сообщении на странице Линча