0
0
157
НОВОСТИ

Скончался знаменитый американский режиссер Дэвид Линч

21:52 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитый американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный в том числе как создатель сериала «Твин Пикс», умер на 79-м году жизни, сообщила его семья.

«С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о том, что ушел из жизни Дэвид Линч», — говорится в сообщении на странице Линча

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 16.01.2025
НАТО направит «со скоростью света» первые корабли для «Балтийского дозора» - командование
0
256
20:15 16.01.2025
Бессент: Американцы стремительно приближаются к экономическому кризису...
0
336
19:55 16.01.2025
Дания планирует создать в Гренландии «оперативную военную базу» на основе уже существующей авиабазы
0
335
19:15 16.01.2025
В Белом доме заметили эффект от ограничения Россией экспорта обогащенного урана
0
432
19:00 16.01.2025
Работа Агентства США по международному развитию в Азербайджане должна быть свернута - Байрамов
0
417
17:40 16.01.2025
Слова Трампа о Гренландии были обращены к Китаю, считает Каллас
0
547
17:12 16.01.2025
Британский премьер объявил о передаче Украине новой системы ПВО — Reuters
0
574
17:00 16.01.2025
Два человека погибли при нападении ученика с ножом на гимназию в Словакии
0
501
16:32 16.01.2025
Трамп угрожает Дании торговой войной, претендуя на территорию Гренландии — датский премьер
0
605
16:12 16.01.2025
По делу об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова задержаны еще два человека
0
577

Возврат к списку