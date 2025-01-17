Зеленскому нужно было быть сдержанным в словах о кандидате в президенты Польши — Дуда

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зеленскому нужно было проявить сдержанность, когда он решил высказаться о кандидате в президенты Польши от правой партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароля Навроцкого. Об этом заявил глава польского государства Анджей Дуда в интервью телеканалу W Polsce.

«Я не знаю, почему Зеленский решил высказаться о кандидате в президенты республики. В таких вопросах нужно проявлять сдержанность. Сложно сказать, чем это было мотивировано», — сказал Дуда.

15 января Зеленский в интервью ряду польских изданий посоветовал Навроцкому «тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках», поскольку тот заявлял, что не видит Украину в НАТО и ЕС.