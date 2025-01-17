Внутренние цены на удобрения в РФ остаются замороженными на уровне сентября 2022 г. — ФАС
13:05 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внутренние цены на удобрения в России остаются зафиксированными на уровне сентября 2022 года, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
«Реализация минудобрений аграриям осуществляется по ценам не выше уровня сентября 2022 года. Служба согласовала торговые политики производителей азотных и азотосодержащих удобрений», — говорится в сообщении ФАС. Компании разместили на официальных сайтах документы, которые включают в том числе положения об определении цен.
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