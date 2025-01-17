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НОВОСТИ

Украина в 2024 году утратила половину энергетических мощностей

14:12 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на правительственном часе в Верховной раде сообщил, что в прошлом году страна утратила половину своих энергетических мощностей. Об этом информировала депутат Ирина Геращенко.

«В прошлом году Украина потеряла 9 ГВт наших энергетических мощностей, которые были разрушены или повреждены. Это половина энергетических мощностей страны, заявил министр Галущенко», — написала она в телеграм-канале.

По ее словам, Галущенко также отметил, что следующий год будет сложным для Украины в плане энергетической безопасности, поэтому выступил за развитие атомной энергетики.

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