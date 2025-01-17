0
0
210
НОВОСТИ

Катар сталкивался с шантажом во время переговоров по сектору Газа — премьер

17:12 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Катара в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа сталкивались с шантажом и торгом. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Имели место торг и дешевый шантаж против нашей роли [в качестве посредника]», — сказал он телеканалу Al Jazeera. Он не уточнил, кто именно пытался шантажировать Доху.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 17.01.2025
РФ может начать с поставок до 2 млрд куб. м газа в Иран, довести их до 55 млрд — Путин
0
16
18:00 17.01.2025
РФ выступает за урегулирование в Сирии, продолжит поддерживать ее народ — Путин
0
137
17:32 17.01.2025
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
0
207
17:00 17.01.2025
Отправка британских миротворцев на Украину может потребовать согласия парламента — СМИ
0
214
16:32 17.01.2025
Ущерб от октябрьских наводнений в Испании может превышать 17 млрд евро — институт
0
261
16:12 17.01.2025
США втайне инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине — NYT
0
301
16:00 17.01.2025
В Гренландии ведутся ожесточенные споры насчет предложения Трампа войти в состав США — WSJ
0
333
15:32 17.01.2025
РФ отбила атаку шестью ракетами ATACMS по Белгородской области
0
320
15:12 17.01.2025
Новый договор с Ираном поспособствует сотрудничеству во всех сферах — Путин
0
371
15:00 17.01.2025
За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных
0
310

Возврат к списку