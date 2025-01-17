Катар сталкивался с шантажом во время переговоров по сектору Газа — премьер

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Катара в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа сталкивались с шантажом и торгом. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Имели место торг и дешевый шантаж против нашей роли [в качестве посредника]», — сказал он телеканалу Al Jazeera. Он не уточнил, кто именно пытался шантажировать Доху.