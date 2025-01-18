Двое судей Верховного суда Ирана стали жертвами террористического нападения

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое судей Верховного суда Ирана, которые вели дела подозреваемых в терроризме и шпионаже, застрелены в центре Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба судебной власти исламской республики.

«Сегодня утром вооруженный человек, проникший в здание Верховного суда, осуществил покушение на двух судей, имевших опыт в борьбе с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом. После этого террористического нападения двое судей погибли», — отмечается в заявлении. По данным агентства IRNA, изначально сообщалось, что ранен еще один судья. По уточненной информации, ранения получил один из телохранителей.