Причастность РФ к повреждению кабелей на дне Балтики западные разведслужбы не нашли

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские и европейские разведслужбы не смогли найти доказательства причастности России к выходу из строя подводных кабелей на дне Балтийского моря. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации чиновников высокого ранга, представляющих три страны, которые участвуют в расследовании инцидентов, службы безопасности США и Европы начинают сходиться во мнении, что повреждение кабелей стало результатом аварий, а не диверсий со стороны.

Официальные лица уточнили, что никаких свидетельств тому, что коммерческие суда преднамеренно протащили якоря в зоне прохождения подводных кабелей по стороннему указанию, найдено не было. По их словам, доказательства указывают на аварии, вызванные неопытностью экипажей и плохим обслуживанием судов. Американские чиновники сослались на «четкие указания» на то, что ущерб подводной инфраструктуре был нанесен случайно. Европейский чиновник отметил, что существуют «контрдоказательства» причастности России к инцидентам.