Причастность РФ к повреждению кабелей на дне Балтики западные разведслужбы не нашли
15:45 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские и европейские разведслужбы не смогли найти доказательства причастности России к выходу из строя подводных кабелей на дне Балтийского моря. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
По информации чиновников высокого ранга, представляющих три страны, которые участвуют в расследовании инцидентов, службы безопасности США и Европы начинают сходиться во мнении, что повреждение кабелей стало результатом аварий, а не диверсий со стороны.
Официальные лица уточнили, что никаких свидетельств тому, что коммерческие суда преднамеренно протащили якоря в зоне прохождения подводных кабелей по стороннему указанию, найдено не было. По их словам, доказательства указывают на аварии, вызванные неопытностью экипажей и плохим обслуживанием судов. Американские чиновники сослались на «четкие указания» на то, что ущерб подводной инфраструктуре был нанесен случайно. Европейский чиновник отметил, что существуют «контрдоказательства» причастности России к инцидентам.
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