Доступ к Tik-Tok в США стал доступен через браузер, мобильное приложение остается блокированным

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok частично возобновил свою работу в США после того, как в ночь на воскресенье полностью заблокировал платформу для американских пользователей из-за введенного властями запрета, сообщает корреспондент ТАСС.

Доступ к сервису стал доступен через браузер, вместе с тем по-прежнему заблокирована возможность пользоваться TikTok через мобильные приложения, а сам сервис не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple.