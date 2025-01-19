Доступ к Tik-Tok в США стал доступен через браузер, мобильное приложение остается блокированным
20:45 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok частично возобновил свою работу в США после того, как в ночь на воскресенье полностью заблокировал платформу для американских пользователей из-за введенного властями запрета, сообщает корреспондент ТАСС.
Доступ к сервису стал доступен через браузер, вместе с тем по-прежнему заблокирована возможность пользоваться TikTok через мобильные приложения, а сам сервис не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple.
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