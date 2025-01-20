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НОВОСТИ

Три ребенка и три сотрудника школы пострадали при ударе ВСУ в Херсонской области

12:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в Бехтерах Херсонской области, пострадали три ребенка, директор и два охранника, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

«В 08:20 мск, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двоих охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу», — написал он в своем телеграм-канале.

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