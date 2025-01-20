ВС РФ освободили Новоегоровку в ЛНР — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки освободили населенный пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики», — сообщили там.