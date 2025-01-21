Трамп подписал указ о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повторном выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Глава государства сделал это в присутствии своих сторонников в спортивно-концертном комплексе Capital One в Вашингтоне.