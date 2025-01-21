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Панамский канал останется под контролем Панамы — президент

09:32 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль над Панамским каналом и его администрация продолжат оставаться в руках Панамы, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. Об этом заявил лидер центральноамериканской республики Хосе Рауль Мулино.

«От имени Республики Панама и ее народа я должен полностью отвергнуть слова, изложенные президентом [США] Дональдом Трампом в его инаугурационной речи в отношении Панамы и ее канала. Я повторяю: <…> канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, его администрация будет продолжать находиться под панамским контролем в соответствии с постоянным нейтралитетом [канала]», — говорится в заявлении президента Панамы, опубликованном на его странице в соцсети Х.

По словам Мулино, «в мире нет ни одной страны, которая вмешивалась бы в управление каналом». Он добавил, что канал не является «уступкой кому-либо». «Это был результат борьбы поколений, кульминацией которой стал договор Торрихоса — Картера в 1999 году, и с тех пор и по сей день, в течение 25 лет, непрерывно мы управляем [каналом] и расширяем его, ответственно служа миру и мировой торговле, включая Соединенные Штаты».

Глава Панамы заявил, что намерен защищать право на канал в соответствии с международными нормами. При этом он указал, что диалог является лучшим способом урегулировать спорные моменты, не ставя под сомнение «суверенитет Панамы и ее полное право на канал».

Президент США Дональд Трамп, выступая ранее с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США — Ротонде, вновь заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал.

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