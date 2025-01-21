США выходят из ВОЗ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Американский лидер привел данные, согласно которым во время его президентского срока взносы США в ВОЗ при населении порядка 350 млн человек составляли $500 млн ежегодно, тогда как Китай при населении более 1,4 млрд человек платил порядка $39 млн. «Мне показалось, что это немного нечестно. Это не было причиной, но я вышел [из ВОЗ]», — заявил Трамп.

Процесс выхода из ВОЗ был начат во время первого президентского срока Трампа. 29 мая 2020 года он заявил о намерении полностью прекратить отношения страны с организацией, обвинив ее в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали тогда ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Бывший президент США Джо Байден в первый день на посту главы американского государства подписал указ об отмене этого решения.