Польша должна перестать строить иллюзии по поводу своей важности для США — экс-президент

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти должны перестать строить иллюзии по поводу важности Варшавы для США. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший президент Польши (1995–2005 гг.) Александр Квасьневский.

«Польша, конечно, не самый важный партнер США — нам нужно излечиться от мании величия», — сказал он. Вместе с тем, экс-глава государства отметил, что Варшава представляет из себя достаточно «важного партнера на передней линии».