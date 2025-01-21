Польша должна перестать строить иллюзии по поводу своей важности для США — экс-президент
12:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские власти должны перестать строить иллюзии по поводу важности Варшавы для США. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший президент Польши (1995–2005 гг.) Александр Квасьневский.
«Польша, конечно, не самый важный партнер США — нам нужно излечиться от мании величия», — сказал он. Вместе с тем, экс-глава государства отметил, что Варшава представляет из себя достаточно «важного партнера на передней линии».
НОВОСТИ
- 12:32 21.01.2025
- Крыша ТЦ обрушилась под тяжестью снега в Амурской области, пострадавших нет
- 12:20 21.01.2025
- Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Черным морем у Крыма
- 12:05 21.01.2025
- Армения не собирается выходить из ЕАЭС — спикер парламента республики
- 11:32 21.01.2025
- Более 170 тыс. тонн загрязненного грунта собрано после ЧП с танкерами в Керченском проливе
- 11:20 21.01.2025
- Мигранты в Казахстане заработали в семь раз меньше, чем перевели на родину — аудит
- 11:05 21.01.2025
- Число жертва пожара на горнолыжном курорте в Турции выросло до 6, пострадал 31
- 11:00 21.01.2025
- Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% своих ВВП — Трамп
- 10:32 21.01.2025
- Бойцы РФ начали завершающую стадию боев за 100% освобождение ЛНР — Марочко
- 10:20 21.01.2025
- США выходят из ВОЗ
- 10:05 21.01.2025
- Трамп допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать