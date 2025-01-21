Более 300 детей посетили мультимедийный каток курорта «Манжерок» в Республике Алтай
15:08 21.01.2025
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Фото пресс-службы курорта «Манжерок»
Каток посетили более 300 ребят. Они окунулись в сказочную атмосферу, где катание на коньках с друзьями превратилось в увлекательный квест со световыми эффектами и лазерным шоу.
Участниками акции стали юные чемпионы спортивного комплекса «Атлант» и спортивной школы «Грация», подопечные центра помощи детям «Очаг», ученики Гимназии №9 Горно-Алтайска и Манжерокской средней школы.
«На катке очень хороший лед, на нем удобно и прыгать, и вращаться. Сам каток мне очень понравился, здесь можно спокойно покататься, а также отработать элементы», – рассказала юная фигуристка Ксения.
«Здесь можно весело провести время с друзьями. Я бы очень хотела вернуться сюда снова», – отметила воспитанница спортивной школы «Атлант» Алена.
Поддержка детского профессионального и любительского спорта – одно из крупных направлений в работе курорта. С каждым годом на «Манжероке» растет число спортивных площадок, где проходят благотворительные дни, что делает курорт более привлекательным для местных жителей.
«Манжерок» помогает детям определиться с хобби и попробовать новые виды спорта. Спасибо курорту за такой прекрасный выходной. Каток очень понравился, вечером особенно атмосферно», – рассказал тренер по фигурному катанию спортивной школы «Атлант» Илья Золотых.
«Региональный Центр помощи детям «Очаг» с радостью присоединился к акции. Наши ребята любят «Манжерок», всегда много желающих посетить курорт. Такие поездки помогают им социализироваться и завести новых друзей. Мы благодарны курорту «Манжерок» за организацию таких полезных и позитивных выходных», – отметил педагог-воспитатель центра помощи детям «Очаг» Константин Аларушкин.
На счету курорта подобная акция далеко не первая. В декабре прошлого года для жителей региона было организовано бесплатное посещение тюбинга и родельбана. Две недели жители региона могли бесплатно прокатиться на новых аттракционах. Более 5 тыс. жителей Республики Алтай воспользовались этим предложением.
Благотворительные акции – часть социальной программы «Манжерок-детям», которую курорт реализует на протяжении 5 лет. За это время в регионе были построены детские и спортивные площадки, закуплено необходимое оборудование для школ, проведены десятки благотворительных дней.
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