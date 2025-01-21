Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение ее армии в пять раз

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не согласится на сокращение ее вооруженных сил в пять раз. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Не будет. Мы не дадим этого сделать», — заявил Зеленский. По его утверждению, такого сокращения армии могут потребовать от Украины на переговорах по урегулированию.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждал, что после окончания конфликта Украина будет тратить значительные средства на закупки нового вооружения и развитие своих оборонных производств.