Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону РФ в районе Суэцкого канала — Кремль

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возведение первой в Египте АЭС и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала вошли в число тем телефонного разговора президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили «ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС „Эд-Дабаа“ и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», говорится в сообщении.

«Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах», — отмечает пресс-служба Кремля.