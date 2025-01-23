У Байдена были плохие советники по Украине, этого конфликта не должно было быть — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его предшественника Джо Байдена были плохие советники по Украине. Как отметил глава американской администрации, этого конфликта не должно было случиться.

«Джо Байдену давали очень плохие советы. <…> У него были плохие советники по Украине, плохие рекомендации, этот конфликт не должен был произойти», — сказал он в первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News.