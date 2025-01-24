ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 190 солдат и 3 танка, включая Abrams — МО РФ
15:32 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки на курском направлении свыше 190 военнослужащих и 3 танка, среди которых был Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, из них один танк Abrams производства США, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили в министерстве.
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