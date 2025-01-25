Израиль заявил, что не даст палестинцам вернуться на север Газы из-за вопроса с заложницей

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не допустит возвращения мирных жителей на север сектора Газа, пока не будет урегулирована ситуация с освобождением мирной израильской гражданки Арбель Йехуд, остающейся в заложницах у палестинских радикалов. Об этом заявила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«Израиль сегодня получил четырех женщин-военнослужащих от террористической организации ХАМАС и в ответ отпустит [из израильских тюрем палестинских] заключенных по ранее согласованной формуле. В соответствии с соглашением Израиль не позволит жителям Газы перемещаться на север сектора Газа, пока не будет урегулирован вопрос освобождения гражданки Арбель Йехуд, которая должна была быть освобождена сегодня», — говорится в сообщении.