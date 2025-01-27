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НОВОСТИ

В Великой Новоселке группа солдат ВСУ сдалась в плен

10:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сдалась в плен в Великой Новоселке на юге ДНР, передает корреспондент ТАСС.

В настоящий момент пленные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

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