Гладков предложил обсудить запрет учиться в госвузах подросткам, выступающим против СВО
14:32 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обсудить возможность введения запрета на получение образования в государственных вузах и техникумах подросткам, выступающим против специальной военной операции и совершившим преступления в отношении военнослужащих. Об этом губернатор сообщил в ходе еженедельного совещания правительства региона.
«Мое предложение следующее — мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну, поэтому если ребенок, совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции, мое предложение рассмотреть вопрос, если это происходит, о недопущении в будущем, например, получать образование в государственных техникумах и вузах», — сказал Гладков.
По словам губернатора, детей необходимо ограждать от атак информационной войны и негативной информации, но педагогам и родителям не всегда это удается. «Мы за каждого ребенка, но мы за то, чтобы повысить ответственность у каждого. <…> Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой, поэтому мое предложение: рассмотреть вопрос, обсудить на уровне коллективов школ, родительских собраний, с детьми», — отметил глава региона.
Гладков также обратил внимание, что существуют частные вузы и колледжи. Губернатор поставил вопрос об ответственности за воспитание детей семей, получающих государственную поддержку.
НОВОСТИ
- 15:12 27.01.2025
- Венгрия получила от ЕК гарантии перед голосованием по санкциям против РФ — Сийярто
- 15:00 27.01.2025
- Потери ВСУ на курском направлении составили более 190 военных и два танка
- 14:12 27.01.2025
- Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
- 14:00 27.01.2025
- Рособрнадзор предупредил три вуза о недопустимости нарушений на экзамене для мигрантов
- 13:32 27.01.2025
- Трамп всерьез рассматривает введение пошлин против Мексики и Канады уже в субботу — WSJ
- 13:20 27.01.2025
- РФ не принимает во внимание ожидаемую критику Западом выборов в Белоруссии — Песков
- 13:05 27.01.2025
- Суд арестовал имущество Моргенштерна*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента
- 13:00 27.01.2025
- РФ готова к контактам с США, но запросов из Вашингтона не было — Песков
- 12:32 27.01.2025
- Буданов* предрек крах Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета
- 12:30 27.01.2025
- Сбер реализовал в Костроме возможность оплаты проезда в автобусе по геопозиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать