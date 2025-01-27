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Гладков предложил обсудить запрет учиться в госвузах подросткам, выступающим против СВО

14:32 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обсудить возможность введения запрета на получение образования в государственных вузах и техникумах подросткам, выступающим против специальной военной операции и совершившим преступления в отношении военнослужащих. Об этом губернатор сообщил в ходе еженедельного совещания правительства региона.

«Мое предложение следующее — мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну, поэтому если ребенок, совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции, мое предложение рассмотреть вопрос, если это происходит, о недопущении в будущем, например, получать образование в государственных техникумах и вузах», — сказал Гладков.

По словам губернатора, детей необходимо ограждать от атак информационной войны и негативной информации, но педагогам и родителям не всегда это удается. «Мы за каждого ребенка, но мы за то, чтобы повысить ответственность у каждого. <…> Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой, поэтому мое предложение: рассмотреть вопрос, обсудить на уровне коллективов школ, родительских собраний, с детьми», — отметил глава региона.

Гладков также обратил внимание, что существуют частные вузы и колледжи. Губернатор поставил вопрос об ответственности за воспитание детей семей, получающих государственную поддержку.

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