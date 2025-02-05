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РФ приветствует заявление госсекретаря США о признании многополярности — Песков

13:32 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия приветствует слова госсекретаря США Марко Рубио о признании многополярности, это соотносится с видением Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Об этом только сегодня говорил на своем мероприятии наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Он, собственно, обратил внимание на такое высказывание официального представителя (госсекретаря США Марко Рубио — прим. ТАСС). И, конечно, это корреспондирует с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Поэтому да, мы приветствуем такие заявления», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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