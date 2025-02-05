Бастрыкин предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков молодежи до 21 года

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодым людям до 21 года.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил он на заседании расширенной коллегии ведомства.