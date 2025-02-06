Отставка Борисова не связана с претензиями — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смена главы Роскосмоса связана с ротацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.