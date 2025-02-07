0
0
184
НОВОСТИ

Пашинян и вице-президент США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

10:00 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего рабочего визита в США встретился с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, а также отношения Еревана и Вашингтона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 07.02.2025
Солдат ВСУ в Краматорске и Славянске больше, чем местного населения — пленный
0
45
10:32 07.02.2025
В случае введения пошлин США Норвегия будет поддерживать ЕС — глава Минфина
0
120
10:20 07.02.2025
Новые власти Сирии заявили о готовности сохранить на территории страны военные базы РФ
0
151
10:05 07.02.2025
Конфликт на Украине не закончится без переговоров Москвы и Киева — Келлог
0
189
09:32 07.02.2025
США ожидают права на бесплатный проход через Панамский канал — Рубио
0
221
09:20 07.02.2025
ВСУ заминировали весь центр Красноармейска, готовясь к оставлению города
0
252
09:05 07.02.2025
Трамп хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по Украине — Келлог
0
273
09:00 07.02.2025
ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону 4 женщин-агентов спецслужб Киева
0
278
22:00 06.02.2025
Белый дом: 70% учащихся 8-х классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению
0
895
21:55 06.02.2025
США вводят санкции против Международного уголовного суда
0
862

Возврат к списку