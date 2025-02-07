Пашинян и вице-президент США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего рабочего визита в США встретился с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, а также отношения Еревана и Вашингтона.