Россия не признает МУС, санкции США против них РФ не касаются — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), не является участником соответствующего статута, санкции США против них — «не наше дело». Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы же не является участниками статута соответствующего, и, соответственно, мы МУС не признаем. Это касается американцев, у них свое отношение к МУС, и это не наше дело», — сказал представитель Кремля.