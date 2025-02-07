Годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России составила за 2024 год 9,52% и немного подрастает, но годовые темпы этого показателя снижаются полгода подряд. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция, она составила 9,52% за год, немножко подрастает. Но принятые совокупные меры сегодня в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, — отметил глава кабмина. — Годовые темпы [инфляции] снижаются шестой месяц подряд».