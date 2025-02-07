0
0
157
НОВОСТИ

Годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд — Мишустин

16:12 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России составила за 2024 год 9,52% и немного подрастает, но годовые темпы этого показателя снижаются полгода подряд. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция, она составила 9,52% за год, немножко подрастает. Но принятые совокупные меры сегодня в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, — отметил глава кабмина. — Годовые темпы [инфляции] снижаются шестой месяц подряд».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 07.02.2025
Путин потребовал добиться снижения инфляции в 2025 году
0
53
17:00 07.02.2025
США хотят заморозить конфликт России и Украины, чтобы использовать его в будущем — эксперт
0
92
16:32 07.02.2025
Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны, подчеркнул Путин
0
146
16:00 07.02.2025
Руандийские военные несут большие потери в ДР Конго — Guardian
0
201
15:55 07.02.2025
Сбер переходит на российскую IT-систему по защите привилегированных учетных записей сотрудников
0
197
15:32 07.02.2025
Номинальный размер ВВП РФ достиг в 2024 г. исторического максимума — Мишустин
0
285
15:12 07.02.2025
Российские войска освободили Дружбу в ДНР
0
288
15:00 07.02.2025
Россия не признает МУС, санкции США против них РФ не касаются — Песков
0
330
14:32 07.02.2025
Кремль не исключает, что Путин и Алиев могут обсудить тему Русского дома в Баку
0
349
14:12 07.02.2025
При неудачной атаке у Черкасской Конопельки и Уланок ВСУ потеряли более 200 человек
0
350

Возврат к списку