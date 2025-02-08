Заемщики должны будут предоставлять ИНН при обращении за кредитом - Володин
11:00 08.02.2025 Источник: Интерфакс
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поправках ко второму чтению законопроекта о "периоде охлаждения", предусматривающих дополнительные меры по борьбе с мошенниками.
"Если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.
Кроме того, поправки предусматривают, что "при обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заёмщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН", это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит.
"Важно защитить людей от мошенников. Поэтому срок вступления в силу ряда положений сокращен вдвое - со 180 до 90 дней. Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе", - отметил председатель Госдумы.
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