ЕС готовится к масштабной операции по захвату связанных с РФ танкеров на Балтике — Politico

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, якобы входящих в российский «теневой флот». Об этом сообщили газете Politico европейские чиновники и дипломаты.

По их словам, новое законодательство позволит захватить судно за ущерб, который оно якобы может нанести окружающей среде, и за якобы совершенное повреждение подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры в море. В последнем случае основанием для задержания танкеров станет «борьба с пиратством», отметили собеседники издания.

Согласно их информации, ряд стран ЕС, в частности Литва и Эстония, также планируют создать список «надежных» морских страховщиков: если судно будет застраховано компанией, не входящей в этот перечень, то его задержат.