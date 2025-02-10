0
0
197
НОВОСТИ

ЕС готовится к масштабной операции по захвату связанных с РФ танкеров на Балтике — Politico

11:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, якобы входящих в российский «теневой флот». Об этом сообщили газете Politico европейские чиновники и дипломаты.

По их словам, новое законодательство позволит захватить судно за ущерб, который оно якобы может нанести окружающей среде, и за якобы совершенное повреждение подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры в море. В последнем случае основанием для задержания танкеров станет «борьба с пиратством», отметили собеседники издания.

Согласно их информации, ряд стран ЕС, в частности Литва и Эстония, также планируют создать список «надежных» морских страховщиков: если судно будет застраховано компанией, не входящей в этот перечень, то его задержат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 10.02.2025
Глава австрийского концерна OMV выступил за транзит газа из Азербайджана через Украину
0
34
12:05 10.02.2025
Молдавия не договаривалась с РФ о поставках газа в Приднестровье — премьер
0
76
12:00 10.02.2025
В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии
0
87
11:32 10.02.2025
Тирасполь отказался от предложения ЕС профинансировать закупки газа — премьер Молдавии
0
138
11:20 10.02.2025
Пожар в детсаду произошел из-за падения обломков БПЛА в Курской области
0
159
11:05 10.02.2025
Большинство американцев положительно оценивают первые недели президентства Трампа — опрос
0
176
10:32 10.02.2025
Роспотребнадзор не выявил отклонений в воздухе, воде и рыбе в Крыму и Краснодарском крае
0
254
10:20 10.02.2025
Защита прав россиян за рубежом требует особого внимания — Путин
0
276
10:05 10.02.2025
Доля РФ в оружейном импорте Индии превысила треть от общего объема
0
285
10:00 10.02.2025
Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной»
0
318

Возврат к списку