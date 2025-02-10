Тирасполь отказался от предложения ЕС профинансировать закупки газа — премьер Молдавии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Приднестровья отказались от второго гранта в размере 60 млн евро, который ЕС предлагал выделить для преодоления энергетического кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

«В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения», — написал Речан на своей странице в соцсети.