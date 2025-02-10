В России из-за аномально теплой зимы растет число провалившихся под лед

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число провалов под лед выросло в России из-за аномально теплой зимы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В связи с установившейся теплой погодой происходит ослабление ледового поля. За неделю на водных объектах зафиксировано 29 происшествий, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года, гибель людей возросла на 83%», — сказали в ведомстве. Всего за неделю в 9 регионах утонули 11 человек.

Также на 5% отмечается рост числа пожаров. При этом количество погибших в огне снизилось на 20%. За неделю в РФ произошло 3,4 тыс. пожаров, при которых погибли 144 человека.