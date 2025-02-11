Трамп допустил, что Украина однажды может стать Россией
09:20 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп допустил, что однажды Украина «может стать Россией» и не исключил, что захочет «вернуть» с Украины все потраченные американским правительством деньги.
«Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть. Я уже говорил им, что хочу получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
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