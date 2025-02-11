После атаки БПЛА на Саратовскую область повреждено промышленное предприятие

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали БПЛА над Саратовской областью. На одном из промышленных предприятий в Саратове есть повреждения, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших, предварительно, нет», — сообщил глава региона.