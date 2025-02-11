0
0
187
НОВОСТИ

После атаки БПЛА на Саратовскую область повреждено промышленное предприятие

10:00 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали БПЛА над Саратовской областью. На одном из промышленных предприятий в Саратове есть повреждения, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших, предварительно, нет», — сообщил глава региона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 11.02.2025
ВСУ тщетно пытались контратаковать на красноармейском направлении в ДНР — Пушилин
0
56
11:00 11.02.2025
В Монголии на границе с РФ модернизируют КПП для создания свободной экономической зоны
0
65
10:32 11.02.2025
Китайский дирижабль-разведчик может засечь самолеты-невидимки США с дистанции 2 тыс. км
0
135
10:20 11.02.2025
Инвесторы с Маском во главе предложили $97,4 млрд за контроль над OpenAI — WSJ
0
170
10:05 11.02.2025
Трамп пригрозил Египту и Иордании остановкой помощи в случае отказа принять людей из Газы
0
192
09:32 11.02.2025
ФБР после указа Трампа обнаружило 2,4 тыс. секретных записей об убийстве Кеннеди — Axios
0
227
09:20 11.02.2025
Трамп допустил, что Украина однажды может стать Россией
0
256
09:05 11.02.2025
Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска
0
283
09:00 11.02.2025
Сбиты 40 украинских БПЛА за ночь над пятью регионами РФ — Минобороны
0
269
22:40 10.02.2025
Премьер Грузии обвинил Запад в том, что он допустил войну на Украине
0
1066

Возврат к списку